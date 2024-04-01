Жителям прифронтового Покровска оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Донецкая область остается одной из самых горячих в стране. В прифронтовом Покровске гуманитарной помощи ждет много мирных людей. Фонд Рината Ахметова передал 6 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены для:

Людей, пострадавших от обстрелов;

Людей с инвалидностью 1 и 2 группы;

Одиноких матерей;

Многодетных семей;

Людей старше 60 лет;

ВПЛ.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 344 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.