Жительница Малой Виски Кировоградской области выиграла у лотерею машину

Виктория Мамедова, руководитель банковского отделения в Кировоградской области, выиграла автомобиль "Citroen C-Elysee" у "Лото-Забава". 6 февраля она вместе с мужем приехала в столицу, получила выигрышный сертификат в студии лотереи и забрала приз из автосалона.

Женщина всегда мечтала о большом призе, но когда ей сообщили о выигрыше, поначалу не поверила.

"С мужем периодически играем в лотерею. Эти билеты я покупала онлайн. Вообще хотела купить один билет, но программа предложила четыре, чтобы принять участие в розыгрыше авто. Я так и сделала. За рулем будет ездить мужчина, у меня еще нет водительского удостоверения. Этот автомобиль будет прекрасным подарком мужчине, ведь 14 февраля, прямо на День влюбленных, у него День рождения, – рассказала женщина в прямом эфире 6 февраля.

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На официальном сайте лотерейного оператора сообщили, что свой выигрыш женщина узнала еще в январе. Как только стало известно о выигрыше очередного автомобиля, сотрудник лотереи связался с Викторией, чтобы сообщить приятную новость и пригласить для оформления выигрыша.

9 января мне звонят из лотерейной компании "М.С.Л." и поздравляют с выигрышем автомобиля! Скажу честно, я очень вежливо пообщалась с человеком, но не поверила ему. Попрощалась и пошла проверять билеты на сайте. Оказалось, что один из их выигрышный!Позвонила мужу, сначала он тоже не поверил, а потом не находил места от счастья.Мы всегда мечтали об автомобиле, кто же о нем не мечтает?Но никогда не думали, что он у нас появится благодаря лотерее, – сказала Виктория.

Кстати, в тот же день, когда Виктория приехала в студию, в той же лотерее выиграли 1 миллион гривен. Этот приз разделили поровну 2 участника из Одессы и Чернигова. Всего же благодаря "Лото-Забаве" миллионерами стали уже 424 украинца. Четверо из них – в этом году.