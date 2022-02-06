Жительница Львовщины месяц проходила с костью в дыхательных путях. Фото

Во Львовской области 55-летняя женщина месяц проходила с большой куриной костью в дыхательных путях. Ей помогли медики львовского Центра легочного здоровья.

Об этом сообщили в Facebook заведения. В комментарии изданию Zaxid.net врач-эндоскопист Центра Игорь Федунь отметил, что женщина поперхнулась во время еды и весь месяц чувствовала, что что-то мешает дышать и провоцирует кашель, однако за помощью не обращалась. О том, что проглотила кость, она тоже наверняка не знала.

Отмечается, что в результате у жительницы Львовщины развилась пневмония, появилась одышка и повысилась температура, что и заставило ее пойти в больницу. Во время бронхоскопии увидели постороннее тело и направили в Центр.

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Медик рассказал, что кость удалось достать эндоскопическим путем с помощью специальных устройств, женщине назначили антибиотикотерапию, после чего ее состояние нормализовалось.

Напомним: ранее львовские врачи извлекли из желудка пациента шариковую ручку. 26-летний житель Львовщины проглотил ее намеренно. Отмечается, что мужчина с друзьями были в состоянии алкогольного опьянения и поспорили, что он проглотит шариковую ручку, которая попалась им на глаза. В больницу пациент обратился лишь на четвертые сутки, когда боль в желудке была уже очень сильной.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове из дыхательных путей четырехлетнего ребенка достали лампочку от гирлянды. Врачам удалось сделать все без хирургического вмешательства.