Львовские медики достали из трахеи 4-летнего ребенка лампочку от гирлянды. Фото

Во Львове из дыхательных путей четырехлетнего ребенка достали лампочку от гирлянды. Врачам удалось сделать все без хирургического вмешательства.

Об этом 13 декабря сообщается на Facebook-странице Львовской областной детской клинической больницы "Охматдит". Мальчик проглотил лампочку, когда семья достала коробки с украшениями для елки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Родители рассказали, что ребенок начал кашлять и задыхаться. Родители сразу вызвали скорую. В больнице сделали рентген и обнаружили инородный предмет.

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Торакальный хирург Александр Колодий рассказал, что ему удалось достать лампочку без хирургического вмешательства.

По словам врача, ее усики повредили слизистую оболочку в участке бифуркации трахеи и там появились мелкие кровоизлияния.

"Я схватил усики щипцами, завел их в тубус бронхоскопа и вместе с ним достал лампочку из бронхов ребенка", – сказал Колодий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре трехлетний ребенок проглотил круглую батарейку. Она пробыла в пищеводе 1,5 часа и успела окислиться.

Похожий инцидент случился в Черновцах. Тогда врачи еле спасли двухлетнюю девочку.