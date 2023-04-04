Жители Запорожской области получили почти 5 тыс. проднаборов от гумпроекта 'Спасаем жизнь'

Жители 18 общин и поселков Запорожской области получили около 5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов. В первую очередь помощь получили представители незащищенных слоев населения - люди с инвалидностью, опекуны, одинокие матери. Передала продукты гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь", созданная компанией Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова.

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Об этом сообщают на сайте компании.

"В этих наборах есть и крупы, и консервы, и сладости. В других наборах – средства для гигиены и вещи первой потребности. Такая помощь необходима людям, потому что мы живем у зоны боевых действий, где, к сожалению, очень частые обстрелы. Мы очень благодарны Метинвесту за такую помощь", – говорит председатель Степногорского поселкового совета Ирина Кондратюк.

В города и села Запорожской области такая гуманитарная помощь от проекта "Спасаем жизнь" уезжает не впервые. Поэтому местные уже знают о наполнении коробок и благодарят, что в трудные времена у них есть поддержка.

"В нашу общину входит семь старостинских округов. Старосты получат от нас коробки, мы распределим помощь, и наборы раздадут по селам. Это очень большая поддержка для людей в трудные времена, за которую мы искренне благодарны", - отметила главная специалист отдела ЖКХ Камышеваского поселкового совета Оксана Карпишина.

Напомним, гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" была создана для поддержки Украины еще в начале полномасштабного вторжения. За год украинцы из 70 территориальных общин получили более 4 000 тонн пищевых продуктов и средств гигиены. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединились 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Всего за год гуманитарный проект помог почти 500 тысяч человек.