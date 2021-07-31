Жители села Мазуровка рассказали, где нашли Чауса. Видео

Местные жители Мазуровки в Винницкой области, где 30 июля обнаружили бывшего судью Николая Чауса, рассказали, что видели, как он "наматывал круги" и гулял по селу.

Чаус сам пришел в здание сельского совета и сказал, что его похитили, пишет "5 Канал". После этого туда вызвали полицию, но появились сотрудники Службы безопасности Украины и увезли его в Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако местные силовые структуры утверждали обратное. По их словам, узнали об инциденте из новостей. При этом жители Мазуровки рассказали, что Чаус долго бродил по селу. По словам одного из местных, односельчанина в нем не узнали. По словам другой местной жительницы, она вспомнила, что видела судью, когда его уже показали по телевизору.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СБУ рассказали, что Николай Чаус на данный момент получает медицинскую помощь. Он находится в плохом физическом и моральном состоянии после длительного лишения свободы.