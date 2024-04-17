Жители приграничья Сумщины получили 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Сумщина имеет более полутысячи километров общей границы с Россией, поэтому там горячо с первых часов полномасштабного вторжения. Фонд Рината Ахметова отправил в Сумскую область 4 тысячи продуктовых наборов для людей, которые остаются здесь, несмотря на обстрелы, риски и обострение ситуации.

Наборы с продуктами питания будут получать прежде всего жители Шосткинского, Конотопского и Сумского районов.

Это уже второй гуманитарный груз в Сумскую область с начала 2024 года. Несколько ранее Фонд передал 4 тысячи продуктовых наборов для жителей Ворожбянского общества.

Фонд Рината Ахметова собирает обращения от руководителей других громад Сумской области и готов оказать помощь там, где она нужна.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.