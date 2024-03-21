Жители прифронтового Нетайлового получили помощь от Фонда Рината Ахметова

От Нетайлового чуть менее 12 км до взлетной полосы Донецкого аэропорта. А всего в 3 км отсюда уже идут бои. В разбитом дотла Нетайловом до сих пор остается несколько десятков человек. Из-за страшных обстрелов они практически не выходят из подвалов. Фонд Рината Ахметова передал им продуктовые наборы.

"Спасибо. Без помощи здесь не выживешь", – говорит местная жительница.

"Очень благодарны, что вы к нам привезли гуманитарную помощь. На душе потеплее. Мы очень надеемся, что будет мир у нас", – признается еще одна женщина.

Чтобы быстрее выгрузить коробки с продуктовыми наборами люди становятся в цепь. Каждая минута – на вес золота, ведь российские военные часто стреляют туда, где выдают гуманитарку и где много гражданских.

О том, как живут люди на линии столкновения, смотрите на YouTube канале Фонда.

С начала полномасштабной войны Фонд направил 344 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.