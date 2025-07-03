Жители прифронтового Краматорска получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Краматорск, что в Донецкой области, с начала полномасштабного вторжения является одним из самых опасных городов Украины. Линия фронта приближается, поэтому ситуация становится все более напряженной: сворачивают работу производства, не работают садики и школы. Фонд Рината Ахметова оказал помощь людям, которые потеряли работу из-за войны. На данный момент выдачи завершены.

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"Я никогда в жизни не видел такого скопления воспитателей детских садов, как здесь, в Краматорске, во время получения продуктовых наборов", – рассказал Николай Осиченко, руководитель Мариупольского телевидения и амбассадор Фонда Рината Ахметова.

Жители Краматорска признаются, что гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова дает возможность почувствовать точку опоры хотя бы в будничных делах. Подробнее о жизни краматорцев смотрите в сюжете.

Инна из Краматорска раньше работала воспитательницей, теперь осталась без работы.

"Сады не работают сейчас. Нам всем временно приостановили действие трудового договора", – говорит женщина.

"Стаж прерывался, и лично мне не хватает нескольких лет для начисления пенсии. Где теперь дорабатывать? В городе может найти работу только молодежь до 35 лет. Спасибо за гуманитарную помощь, это весомая поддержка в нынешних обстоятельствах", – рассказывает бывшая работница детсада Виктория.

"Много людей уехало, особенно те, у кого есть дети. Я на базаре зимой работала немного, заболела... До сих пор лечусь", – говорит Ирина. Она тоже потеряла работу и пытается выжить в прифронтовом городе.

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.