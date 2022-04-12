Жители Покровска получат 13 тыс. проднаборов от проекта 'Спасаем жизнь'

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" направил наборы гуманитарной помощи жителям города Покровска, который находится у линии боевых действий. Об этом сообщили в проекте.

10 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, которые не смогли покинуть город. В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны. В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

Уже роздано более 3 тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам мэра Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.

Напомним, ранее 6 тыс. гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.