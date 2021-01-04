Жители Новых Санжар – Зеленскому после новогоднего обращения: стыдно должно быть не нам

Жители Новых Санжар Полтавской области рассердились на президента Украины Владимира Зеленского, который в новогоднем обращении заявил, что украинцам было стыдно за бунт в их поселке.

Об этом рассказали в сюжете 5 канала. Люди считают, что глава государства манипулировал фактами.

В феврале 2020 года власть решила поселить в медицинском центре в Новых Санжарах эвакуированных граждан из китайского Уханя, где как раз вспыхнула пандемия коронавируса. Из-за этого начался бунт и столкновения с правоохранителями.

"Об этом никто не говорит, показывают кадры, как люди бросают кирпичи, но не показывают, что перед этим этих людей били", – рассказал местный житель Георгий Семин.

Он уточнил, что, когда показывали разъяренных людей и разбитое стекло в автобусе, никто не сказал, что людей из Уханя везут в санаторий с незавершенным ремонтом.

"Из нас сделали каких-то там клоунов. И это не лучшее состояние", – резюмировал Семин.

Также местные жители заявили, что им стыдно за президента, который не хочет разговаривать с народом.

По мнению председателя Новосанжарской ОТО Геннадия Супруна, у новосанжарцев нет повода для стыда, потому что во время тех событий чиновники провалили коммуникацию с местными жителями.

"Стыдно должно быть не местным жителям, к которым применили грубую физическую силу и использовали нацгвардейцев. А стыдно должно быть центральной власти, поскольку она вовремя не проинформировала людей", – заявил Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушевал коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения – пострадали 10 человек.

Новосанжарский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые в феврале 2020 года бросали камни и кирпичи в полицейских, когда в поселок привезли эвакуированных из Китая украинцев.