Жители Новогродовки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Продолжается выдача продовольственной помощи для мирных, проживающих в прифронтовом регионе. Фонд Рината Ахметова передал Новогродовке Донецкой области 2 тысячи продуктовых наборов. В организации выдач учтены вопросы безопасности.

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В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это весомая поддержка, которую ждут.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.