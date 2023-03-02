Жители Николаевки в Донецкой области получили продукты и таблетки для очистки воды от Фонда Рината Ахметова

В прифронтовой Николаевке Донецкой области продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Недавно бригады мобильной выдачи Фонда доставили для жителей почти 2 тысяч продуктовых наборов, в которые также вошли таблетки для очистки воды.

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Благодаря таким таблеткам можно получить чистую питьевую воду в любых условиях без использования электроэнергии, что особенно актуально в регионе, где продолжаются активные боевые действия.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.