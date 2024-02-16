Жители МОТГ в Донецкой области получили около 2 т. гуммопомощи от БФ 'Огонь ожесточенных не жжет' и партнеров

Около 2 тонн гуманитарной помощи на днях получили проживающие в прифронтовой зоне жители Николаевской городской объединенной территориальной громады (МОТГ) Краматорского района Донецкой области. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Благотворительного фонда "Вогонь запеклих не пече" (БФ "ВЗНП") и его надежных партнеров. Логистику и меры безопасности уже традиционно обеспечили представители ГУР МО Украины, в частности спецподразделение "Кракен".

В активе БФ "ВЗНП" и военных разведчиков уже несколько гуманитарных рейсов в самые опасные регионы Украины, на граничащие с линией фронта деоккупированные территории и ОТГ. Ведь там остро стоит вопрос подвоза самого необходимого для наиболее уязвимых слоев населения. Особенно это касается средств личной гигиены. Определив это направление приоритетным, Фонд лишь через несколько месяцев доставил на Восток и Юг несколько тонн разнообразной гуманитарки.

Очередная акция Фонда стала логическим продолжением постоянной волонтерской деятельности и одновременно оперативным практическим ответом на письмо-просьбу о помощи руководства Николаевской МОТГ Донецкой области. За короткое время волонтерам удалось собрать необходимые средства и материальные средства. Благодаря этому 613 членов громады получили функциональные наборы личной гигиены. Каждый из них насчитывал от 11 до 14 отдельных предметов в зависимости от потребностей конкретного человека. Таким образом, была обеспечена наиболее незащищенная громада общества, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах: лиц с инвалидностью.

Без внимания благотворителей Фонда, как всегда, не остались и местные дети. Руководство двух школ города и 800 их подопечных выразили искреннюю благодарность волонтерам, неравнодушным спонсорам за тщательно подобранные канцелярские принадлежности, которых хватит не только до конца учебного года. Это большой объем канцелярки, столь необходимой для учебного процесса – сотни тетрадей и альбомов для рисования, ручки и карандаши, доставленные Фондом.

Поэтому неудивительно, что начальник отдела социальной защиты Николаевской городской военно-гражданской администрации Валентина Гребенюк во время передачи гуманитарки выразила слова благодарности не только представителям БФ "ВЗНП", но и партнерам Фонда.

Все мои земляки всегда с теплотой будут помнить добро, человечность и искренность наших благодетелей. Теперь мы понимаем, что у оказанной нам помощи есть конкретное имя – Благотворительный фонд "Огонь ожесточенных не жжет". Всегда рады видеть всех вас. Низкий поклон вам всем за помощь" – подытожила она.

"У нашей организации множество небезразличных друзей, которые в тяжелое время, не колеблясь, подставили нам свое плечо. Это сотрудники Кредобанка и заместитель председателя Правления АО "Кредобанк" Олег Нога, председатель Правления Киевского картонно-бумажного комбината господин Головченко, многочисленный коллектив предприятия ЛМГО/ЛIСТВИЦЯ, частный предприниматель Виктор Лазаренко и многие другие. Очень приятно понимать, что о нас заботятся также польские друзья из Красного Креста Торунь, которым руководит госпожа Ева Зулевская, из Фонда "Dobra dla dobra" во главе с Татьяной Дембской и семья волонтеров Чайковских", – отметили представители Фонда.

Представительница БФ "ВЗНП" Елена Милош заверила, что благотворители и дальше будут прилагать все усилия, чтобы всячески помогать наиболее незащищенным украинцам и громадам. По ее словам, ради этого под эгидой Фонда уже сформировался мощный отряд благотворителей из разных уголков Украины. Недавно присоединились польские .

"Искренне спасибо всем вам! Итого – мы большая сила. Вы доказали на практике, что не бывает маленьких донатов. Даже гривна, килограмм продовольствия, распространенный вами наш пост об очередном сборе, или даже несколько слов поддержки имеет огромное значение. Это тоже очень существенная помощь", – отметила благотворительница.

"Мы осознаем, что Победа зависит от каждого из нас. И уверены, что постоянной должна быть и поддержка наших защитников. Именно поэтому, параллельно с масштабированием гуманитарной составляющей, уже несколько месяцев подряд вместе с Приват Банком реализуем благотворительный проект "Делаем ветер врагу". Это большой сбор средств на приобретение специального оборудования и программного обеспечения для ГУР МО Украины", – сообщила Милош о планах Фонда.

Сделать донат в поддержку программы можно с любой карты в несколько кликов на специальной странице сбора или с помощью меню "Добро" в Приват24 или через сайт.