Жители Кривого Рога получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Волонтеры Фонда осуществили гуманитарную миссию в Кривой Рог, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев. Представители БФ привезли продуктовые наборы и организовали их выдачу, сообщается на сайте благотворительной организации.

"Кривой Рог постоянно под обстрелами оккупантов, из-за которых страдает инфраструктура, а жители остаются без электричества и отопления. Мы получили оттуда множество запросов о помощи, поэтому закупили продукты, которые волонтеры расфасовали по отдельным пакетам, и отправились в город с гуманитарной миссией", – рассказал директор Фонда Андрей Фещенко, принявший непосредственное участие в миссии.

С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Тернополь, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

"Наш Фонд делает все возможное, чтобы помочь тем, кто сегодня нуждается в самом необходимом. Поэтому гуманитарные миссии остаются важной частью нашей благотворительной деятельности, и мы будем обязательно продолжать их", – подчеркнул Вадим Столар.

Отметим, что за два года полномасштабной войны Фонд оказал помощь гражданским и военным на сумму 536 млн. грн. В частности, украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получили более 15 тонн гуманитарной помощи и более 380 тыс. продуктовых наборов.