Жители Бучи получили партию продуктов, - Фонд Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова по первой возможности передал тысячу продуктовых наборов для жителей Бучи — города-героя Украины.

"Сегодня Фонд Рината Ахметова передал для жителей нашей общины тысячу продуктовых наборов. Мы их уже отгрузили и начали непосредственно передавать людям. В этих наборах все необходимое: продукты долговременного хранения, тушеное мясо, макароны и т.д.", – рассказывает Тарас Шаправский, секретарь Бучанского городского совета.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны жители общины остались в полной изоляции, в частности были нарушены логистические цепочки и люди фактически остались без продуктов питания.

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В целом наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 6,5 тысячи жителей Киевской области.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.