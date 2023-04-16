Жители Авдеевки начали активнее эвакуироваться из-за авиаударов России – полиция
Город Авдеевка Донецкой области уже более полугода находится на линии огня. Несмотря на это, многие местные жители отказывались покидать населенный пункт. Однако в последнее время желающих эвакуироваться стало больше.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области. Причина этого – постоянные авиаудары российских оккупантов, которые они наносят по городу каждый день.
Кроме того, жители Авдеевки устали жить без нормальной медицинской помощи, газа, света и воды – коммуникации в городе отсутствуют уже давно.
Правоохранители говорят, что из Авдеевки стали охотнее выезжать как молодежь, так и пожилые люди. Маломобильных и больных граждан под обстрелами вывозят полицейские.
"Для этого есть все необходимое: носилки, приспособленное для таких перевозок бронированное авто и опыт парамедиков, который имеет каждый "белый ангел", – сказано в сообщении.
В населенных пунктах Очеретинской громады вблизи Авдеевки – Нетайлово, Керамике, Первомайском – ситуация тоже очень сложная. В результате постоянных обстрелов там разрушены дома, нет света и воды.
Группа "Белый Ангел" в очередной раз объехала горячие точки громады и вывезла оттуда в более безопасное место семью с годовалым малышом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Оккупанты стирают Авдеевку с лица земли. 10 апреля россияне нанесли очередной авиационный удар по городу, уничтожив многоэтажку.
– Еще неделю назад в Авдеевке, в окрестностях которой продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками, оставалось четверо детей. Их родители скрывали их от полиции.
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