В Авдеевке до сих пор остались четверо детей: родители их скрывают

В Авдеевке, в окрестностях которой продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками, до сих пор остались четверо детей. Родители их скрывают, потому чтобы спасти несовершеннолетних, их разыскивают правоохранители.

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Об этом сообщили в национальной полиции Украины. "В городе остаются четверо детей – их скрывают родители, которые не хотят уезжать", – говорится в сообщении.

Двоих детей уже разыскали, сейчас полицейские уговаривают их семью эвакуироваться.

Полиция призывает родителей не ставить под угрозу жизнь своих детей и согласиться на выезд.

Кроме того, во время новой спасательной операции правоохранители вывезли супругов из 100-летнего дома. Также "Белые Ангелы" посетили волонтерский пункт, поддерживающий жизнь жителей Авдеевки.

В Нацполиции добавили, что обратиться по эвакуации можно по телефону 066-56-19-102, а также в волонтерском пункте, действующем в городе.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на Авдеевском направлении Донецкой области. Также и Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на подступах к городу.

Только в течение прошлой недели армия РФ могла потерять около Авдеевки Донецкой области около 4 тыс. своих оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW ранее сказали, что руководство ВС РФ задействовало в наступлении на Авдеевку ограниченное количество наемников ППК "Вагнер" для закрепления недавних ограниченных тактических успехов в этом районе.

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