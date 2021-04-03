Жителей Донбасса COVID-19 пугает больше, чем война, – Гармаш

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что жители ОРДЛО больше боятся COVID-19, чем активизации военных действий. По его словам, ситуация с пандемией сильно давит на психику людей.

Такое заявление Гармаш сделал в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24". Он отметил, что в целом ситуация касательно военной части для местного населения в ОРДЛО проходит не особо заметно, а "COVID-19 – действительно серьезная проблема, несмотря на то, что с 1 февраля там идет вакцинация".

"Результатов вакцинации пока не видно. Трудно подсчитать статистику, она там условная, но, мне кажется, COVID-19 беспокоит людей больше, чем ситуация на фронте", – сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

Гармаш добавил, что людей, умерших от коронавируса, хоронят в закрытых гробах, а это на других "психологически больше влияет, чем потенциальная возможность активизации военных действий".

Напомним, ранее Гармаш заявлял, что смертность от коронавируса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), временно оккупированных Россией, по "официальным" данным так называемой местной администрации превышает 8%. Местное население вакцинируют российским препаратом "Спутник V", однако количество смертей не снижается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территориях оккупированного Донбасса фиксируются слишком высокие показатели смертности от коронавируса. Медиков и мест в больницах катастрофически не хватает. На фоне этого людей буквально заставляют делать прививки российской вакциной, которая до сих пор не вызывает доверия у мировой общественности.