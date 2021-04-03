Жителів Донбасу COVID-19 лякає більше, ніж війна, – Гармаш

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що жителі ОРДЛО більше бояться COVID-19, ніж активізації військових дій. За його словами, ситуація з пандемією дуже тисне на психіку людей.

Таку заяву Гармаш зробив у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24". Він зазначив, що загалом ситуація щодо військової частини для місцевого населення в ОРДЛО проходить не особливо помітно, а "COVID-19 – дійсно серйозна проблема, незважаючи на те, що з 1 лютого там йде вакцинація".

"Результатів вакцинації поки не видно. Важко підрахувати статистику, вона там умовна, але, мені здається, COVID-19 турбує людей більше, ніж ситуація на фронті", – сказав представник української делегації в ТКГ.

Гармаш додав, що людей, які померли від коронавірусу, ховають у закритих трунах, а це на інших "психологічно більше впливає, ніж потенційна можливість активізації військових дій".

Нагадаємо, раніше Гармаш заявляв, Смертність від коронавірусу в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), тимчасово окупованих Росією, за "офіційними" даними так званої місцевої адміністрації перевищує 8%. Місцеве населення вакцинують російським препаратом "Супутник V", проте кількість смертей не знижується.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на територіях окупованого Донбасу фіксуються занадто високі показники смертності від коронавірусу. Медиків і місць у лікарнях катастрофічно не вистачає. На тлі цього людей буквально змушують робити щеплення російською вакциною, яка досі не викликає довіри у світової громадськості.