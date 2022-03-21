Жителей черноморского побережья Болгарии призвали быть осторожными из-за мин: представляют угрозу судам

В Болгарии правительство призвало жителей быть бдительными в связи с опасностью подрыва судов на морских минах, размещенных в Черном море. Мины раньше были расположены возле Одессы, но многие из них были сорваны с креплений штормом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте болгарского кабмина. В правительстве заверили, что приняли все меры по контролю над морскими границами страны, передвижением судов в болгарских территориальных водах

"Просим жителей Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать на телефон экстренных служб "112", — говорится в сообщении.

Видео дня

В случае необходимости местные власти совместно с Минобороны готовы организовать операции по обезвреживанию опасных объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!