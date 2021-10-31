Житель Ривне купил 13 COVID-сертификатов в Telegram и попался полицейским. Фото и видео

В Ривне стражи порядка разоблачили 18-летнего парня, который приобрел поддельные COVID-сертификаты через мессенджер Telegram. Они были обнаружены в автомобиле местного жителя, QR-код на "документах" не считывался.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет ограничение свободы, сообщили в Национальной полиции Ривненской области. Отмечается, что легковушка "Seat Ibiza" была припаркована с нарушением ПДД, на что решили указать правоохранители. Однако водитель общался с ними слишком нервно. Аналогично вели себя и пассажиры авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела и изъяла 13 сертификатов с признаками подделки. Ривненчанин объяснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого – тысяча гривен.

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо поддельных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

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