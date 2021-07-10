Житель Кривого Рога показал ужасные условия хирургии городской больницы: матрасы в моче и крови. Видео

В Кривом Роге пациенты хирургического отделения 2 городской больницы, которую местные жители называют "тысячка", показали ужасные условия в палатах, в которых им приходится находиться. В ответ на жалобы больных медперсонал больницы откровенно им нахамил.

Один из пациентов криворожской "тысячки", который находится в больнице, выложил в сеть видео, снятое в палате этого медицинского учреждения. Обнародован эпизод вызвал волну возмущения у пользователей (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

На кадрах показано кровати, на которых приходится лежать пациентам после операций. Все матрасы находятся в ужасном состоянии: дырявые, в пятнах от крови и мочи, гнили от постоянной влаги, от них пахнет нечистотами.

Видео дня

В палате, где люди порой находятся по несколько недель, нет даже зеркала возле умывальника, а унитазы стоят без крышек.

Пациенты пытались выразить свое возмущение медикам, но в ответ услышали лишь Хама: "не нравится – из дома приносите".

Криворожан возмутило увиденное и они активно комментируют видео.

"Да, я лежала в этой хирургии, очень неприятно было, когда увидела такие матрасы. Да еще такие неудобные кровати, отекало все тело";

"Там по всем палатах тысячки аналогичная ситуация и не только в хирургии";

"Зато в карман смотрят как выдрать денег";

"Больница 2020 года получила от НСЗУ 150 млн.грн. Где деньги?";

"Такие видео нужно показывать на каждом избирательном участке во время местных выборов, чтобы люди видели кого они выбирают мэром города и каких депутатов избирают в городской совет", – пишут комментаторы.

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