В Крыму пожаловались на антисанитарию в COVID-больнице: в палатах тараканы, воды нет. Фото

В Севастополе оккупированного Россией Крыма люди пожаловались на полную антисанитарию, царящую в инфекционном отделении городской больницы №1, куда госпитализируют больных коронавирусом.

Пациенты там вынуждены лежать в грязных палатах, где поселились тараканы. Ужасающие фотографии с медучреждения опубликовала в сети местная жительница, ее пост процитировало росСМИ "Примечания" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, в больнице нет питьевой воды, везде разбросан мусор, который никто не убирает.

"Когда мне звонили домой из ковидного штаба, на мои жалобы всегда предлагали пить щелочную воду, до трех литров в сутки. И где же эта пресловутая щелочная вода в ковидном отделении горбольницы?" – поинтересовалась Яна Карлина.

Также она отметила, что в медучреждении просто невозможно заботиться о личной гигиене – там из крана течет ледяная вода, а душа вообще нет.

"И это все безобразие на фоне пандемии в городе федерального значения Севастополь", – возмутилась женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым захлебнулся от коронавируса, а оккупанты скрывают правду о ситуации. По словам местных жителей, в больницах просто нет мест, скорые отказывают в госпитализации даже тяжелым пациентам, а в аптеках закончились лекарства.