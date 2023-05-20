Жили у линии фронта под постоянными обстрелами: из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов. Фото

Из-за российской войны в Украине страдают миллионы людей. Кровавая политика Кремля изменила жизнь множества украинцев, в том числе и детей, которые с раннего возраста узнали, что такое обстрелы и были вынуждены спасаться от атак врага. В частности, покидая родной дом.

Видео дня

Об этом свидетельствует очередная история из Авдеевки Донецкой области, где не утихает огонь войны. Из-под города вывезли двух маленьких близнецов, сообщает Нацполиция Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейские вывезли из села семью с двумя маленькими детьми из Новобахмутовки.

"Из села под Авдеевкой "Белые Ангелы" эвакуировали двух маленьких близнецов. Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинского общества", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что родители отказывались уезжать, но передумать их заставил сильный "прилет" на территорию населенного пункта.

"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и закрывали уши руками. Как это прилетело – решили эвакуироваться", – рассказала мать.

Братиков вместе с мамой и папой полицейские доставили к родственникам подальше от линии фронта. Безопасность поездки обеспечивали специальные детские бронежилеты и бронированное авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Авдеевке, которую вражеские войска хотят взять в полукольцо, до сих пор находятся несовершеннолетние. Известно по меньшей мере о восьми детях, которые еще не эвакуированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!