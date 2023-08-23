Жилье для мариупольцев: еще 360 семей поселятся в общежитиях в Днепре, которые помог обустроить Фонд Рината Ахметова

В апреле этого года Фонд Рината Ахметова стал партнером пилотного проекта нового временного жилья для мариупольцев "ЯМариуполь. Жилье", реализованного в Днепре на базе модернизированных и отремонтированных общежитий украинских вузов. В первом доме поселились 127 человек, 55 из них – дети, 7 – дети с инвалидностью. Проект расширяется: Фонд принял участие в подготовке второго и третьего домов. В эти два общежития смогут заселиться 360 семей.

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Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, отмечает, что мариупольцы нуждаются в комплексной поддержке и до освобождения города:

"Чтобы двигаться дальше, человеку нужен дом, хотя бы временный, чтобы собраться с силами и мыслями. Я горжусь, что мы, Фонд Рината Ахметова, помогаем обустраивать такие дома для мариупольцев здесь, в Днепре. И Фонд Рината Ахметова, и бизнесы SCM — ДТЭК, Укртелеком — поддерживают текущие этапы этого проекта в Днепре и готовы поддерживать следующие, в других городах. Сотрудничество городов, благотворителей, бизнеса и международных партнеров дает ту поддержку, которой украинцы заслуживают, которая каждый день приближает нас к общей Победе".

В здании-общежитии пилотного проекта Фонд Рината Ахметова обустроил зоны совместного пользования: обеспечил современную мебель и технику в холле, коворкинге и на кухне, игрушки и игровые зоны в детской комнате. Во втором и третьем домах Фонд снова возьмет на себя оснащение таких помещений, а также обустроит детские и спортивные площадки.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" реализуется командой мэра Мариуполя Вадима Бойченко по поручению Главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. В его основе новая формула сотрудничества. Финансирование от Правительства Франции поступает в Международную организацию по миграции. А мариупольский муниципалитет выступает заказчиком работ и формирует всеобщее техническое задание. Это новый подход к сотрудничеству с международными партнерами, который выстраивает еще более открытые и честные отношения.

Фонд Рината Ахметова примет участие и в обустройстве следующих общежитий для мариупольцев в городах Украины. Следите за анонсами на akhmetovfoundation.org/news и в соцсетях Фонда.