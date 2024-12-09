Жгли авто военных по заказу российских спецслужб: разоблачены пять человек в трех регионах Украины. Фото

В Киеве, а также в Полтавской и Закарпатской областях поймали еще пять поджигателей, которые выполняли заказы для страны-агрессора России. Все фигуранты нашли такую "работу" в Telegram-каналах.

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Преступников разоблачили Служба безопасности и Национальная полиция Украины. Пресс-служба СБУ рассказала, что фигурантам объявлены подозрения по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей и могут сесть на срок до 10 лет за решетку.

В Киеве:

Ппо горячим следам задержаны двое злоумышленников 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап. Он находился на техосмотре после выполнения боевых задач в Донецкой области.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что один из жителей украинской столицы получил предложение от врага – 1000 долларов США за поджог машины Сил обороны – в ноябре 2024 года.

Для выполнения задания парень привлек своего знакомого. В районе станции метро "Академгородок" они увидели Nissan с наклейкой в ​​виде креста и, облив бензином, подожгли автомобиль.

На Закарпатье:

Двое фигурантов подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. Пламя повредило двери и окно госучреждения.

После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию ​​оператора мобильной связи. Но их поймали с поличным, когда они собирались совершить новое преступление.

"Значительных повреждений объектов удалось избежать", – отметили в прокуратуре.

На Полтавщине:–

Разоблачена 16-летняя студентка колледжа. Она подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на восточном фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце Служба безопасности Украины задержала в Харькове корректировщика российских спецслужб, который хотел навести удары противника по украинским военным объектам. Фигурантом оказался 60-летний экс-охранник, житель Харькова.

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