Женщина показала секрет идеально разогретой пиццы: видео стало вирусным
В сети показали нетрадиционный способ подогрева остывшей пиццы. Духовка или микроволновка – это первое, что приходит на ум, однако техника со сковородой даст более эффективный и быстрый результат.
Пользовательница TikTok под никнеймом @aldentediva рассказала, как каждый раз получать идеальную разогретую пиццу. Кадры вызвали восторг у комментаторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, женщина разогрела еду с помощью сковороды и воды. Она поместила свою пиццу на горячую сковороду, затем залила ее небольшим количеством воды и накрыла крышкой, чтобы жидкость испарилась.
Это занимает всего минуту или две, и при повторном разогреве пицца становится хрустящей, горячей и покрытой расплавленным сыром, как будто она только что из коробки.
Видео вскоре стало вирусным и набрало 2,5 миллиона просмотров, более 166 тысяч лайков и множественное количество комментариев.
@aldentediva 🍕 Dont knock it till you try it #pizza #cookinghack #leftovers #lunchtime ♬ Bezos I - Bo Burnham
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