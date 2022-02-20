Женщина показала секрет идеально разогретой пиццы: видео стало вирусным

Наталья Софиенко
FoodOboz
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Женщина показала секрет идеально разогретой пиццы: видео стало вирусным
nosound
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В сети показали нетрадиционный способ подогрева остывшей пиццы. Духовка или микроволновка – это первое, что приходит на ум, однако техника со сковородой даст более эффективный и быстрый результат.

Пользовательница TikTok под никнеймом @aldentediva рассказала, как каждый раз получать идеальную разогретую пиццу. Кадры вызвали восторг у комментаторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, женщина разогрела еду с помощью сковороды и воды. Она поместила свою пиццу на горячую сковороду, затем залила ее небольшим количеством воды и накрыла крышкой, чтобы жидкость испарилась.

Способ оказался крайне простым.
Видео дня

Это занимает всего минуту или две, и при повторном разогреве пицца становится хрустящей, горячей и покрытой расплавленным сыром, как будто она только что из коробки.

Пиццу легко разогрет на сковороде.

Видео вскоре стало вирусным и набрало 2,5 миллиона просмотров, более 166 тысяч лайков и множественное количество комментариев.

@aldentediva 🍕 Dont knock it till you try it #pizza #cookinghack #leftovers #lunchtime ♬ Bezos I - Bo Burnham

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