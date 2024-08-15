Женщин боится лютый зверь: открыт сбор на зимнюю форму и берцы для невероятных украинских защитниц

Украинский Telegram-канал "Труха-Украина" вместе с певицей Клавдией Петровной и инициативой Arm Women Now начал сбор средств для помощи украинским защитницам, которые с оружием в руках наравне с военными мужчинами воюют на фронте с российскими захватчиками. Деньги собирают на зимнюю форму и берцы для девушек из четырех бригад Нацгвардии.

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Цель сбора – 2,5 миллиона гривен.

Присоединяйтесь к сбору ради невероятных женщин, защищающих нас с вами каждый день.

За донаты Telegram-канал дает возможность получить подарки.

Желающие пожертвовать деньги на сбор могут получить:

– 50 автографов певицы.

– 30 билетов на концерты во Дворце Спорта 30 и 31 августа в Киеве.

- личную встречу с инкогнито-исполнительницей.

Чтобы воспользоваться шансом получить какой-либо из этих подарков, нужно написать свои контактные данные в назначении платежа.

Отправлять донаты нужно по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/86umuqHuyK

Или на карту: 4323 4070 0470 1198