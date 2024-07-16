Жена нардепа 'Слуги Народа' Жупанина кичится на Уимблдоне в Лондоне, где самый дешевый билет 380 тыс. грн

Жена народного депутата от фракции "Слуга Народа" Андрея Жупанина опубликовала фотографии из финала одного из самых дорогих теннисных турниров Уимблдон в Лондоне, где самый дешевый билет стоит 8499 евро или 380 тыс. грн.

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На это обратил внимание экс-народный депутат Борислав Береза.

"В то время, когда мы все напоминаем дроны и тепловизоры - кто-то больше кто-то меньше, чтобы обеспечить военных, когда вся страна сидит без света, госпожа жена депутата покупает себе билетики на Уимблдон за 8500 евро - то есть зарплату ее мужа-депутата за несколько месяцев", - сообщил Береза.

По его словам, речь идет о том самом депутате Жупанине, который получал из бюджета деньги на аренду квартиры в Киеве, имея при этом собственное жилье. Фото из Уимблдона Богдана Жупанина разместила в своем инстаграмме.

"Зачем он берет деньги у государства на аренду квартиры, хотя у него есть своя квартира? Почему его жена считает нормальным кичиться во время войны походом на Уимблдон? Если она была рядовая гражданка, это ее личные дела. Но она жена депутата от провластной фракции" , – отметил Береза.

По его мнению, столь наглое поведение провластного депутата свидетельствует об одном – он, как и его коллеги из партии, не связывает свое будущее с Украиной.

"Почему в то время, когда в Украине идет война и граждане собирают копейки на помощь ВСУ, представители президентской партии и их родственники живут на широкую ногу? Интересует ли их судьба Украины и связывают ли они свое будущее с нашей страной?" – отметил Береза.