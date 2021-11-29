Жена и сын совершили самоубийство, а дочь сбежала в США: темная сторона биографии Сталина

Зореслав Середа
Общество
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Жена и сын совершили самоубийство, а дочь сбежала в США: темная сторона биографии Сталина

Иосиф Сталин – один из самых известных диктаторов ХХ столетия. Его режим вошел в историю как один из самых кровавых и жестоких. Именно в сталинский период истории в СССР были массово распространены репрессии и террор – во время его руководства было расстреляно более 640 тысяч человек, а количество осужденных насчитывало 3,77 млн.

Советский вождь был авторитарен и жесток не только на политической арене, но и в семейной жизни. О "темных страницах" биографии Сталина рассказало издание Sasa Post.

Жена Сталина покончила жизнь самоубийством

Известно, что диктатор был дважды женат. Первой его женой была грузинка Като Сванидзе, которая умерла в 1908 году. Она родила ему сына Якова. Второй стала Надежда Аллилуева, с которой он поженился в 1918 году.

Первая жена Сталина – Като Сванидзе и его вторая жена – Надежда Аллилуева.
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Со временем у них появились совместные дети – Светлана и Василий. Но жизнь с такой авторитарной личностью была тяжелой. И Аллилуева в ноябре 1932 года застрелилась, именно в тот период, когда власть Сталина находилась в зените.

Принято считать, что причиной самоубийства стала ссора с мужем. Женщина никак не могла свыкнуться с его тяжелым характером, а также укладом жизни. Сталин не занимался организацией похорон жены, но присутствовал на них.

По словам писателя Исаака Дойчера, известного специалиста в биографии Сталина и Троцкого, трагедия произошла после того, как Надежда высказала мужу мнение о политике "Большого террора", который осуществляла коммунистическая партия во главе со Сталиным, а также о голоде в СССР 1932-1933, который также был следствием жестокой политики режима.

Надежда Аллилуева вместе с мужем.

Сталин отреагировал на ее слова потоком ругани, оскорблений и даже рукоприкладства, что и могло стать причиной самоубийства Аллилуевой.

Дочь сбежала в США

Единственная дочь Сталина – Светлана Аллилуева также страдала с самого детства из-за отца-тирана. Сначала ей сказали, что мать умерла от аппендицита, скрыв правду о самоубийстве. Советский вождь был настолько жесток, что объявил врагами народа всех родственников и друзей семьи его погибшей жены – все они были арестованы и казнены во время "Большого террора".

Диктатор с детства постоянно контролировал жизнь дочери. Доходило до того, что он запретил ей изучать литературу в МГУ, а также отправил ее любовника-еврея в концлагерь. Также он добился ее расставания с другим евреем, с которым она планировала пожениться.

Светлана Сталина.

Девушке пришлось выйти замуж за соратника своего отца – Григория Морозова, однако они вскоре развелись. Интересно, что партия продолжала контролировать каждый ее шаг даже после смерти Сталина. Ей не позволили выйти замуж за индийского коммуниста Раджи Браджеша Сингха.

В 1966 году Светалана уехала на похороны Сингха. Она пришла в американское посольство в Дели и попросила политического убежища.

Вскоре она уехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Уэсли Питерса, а также получила гражданство. Светлана решила избавиться от любых намеков на родство со Сталиным и поменяла имя и фамилию на Лану Питерс.

В 1967 году, когда она прибыла в США, Светлана дала громкую пресс-конференцию. Девушка рассказала о своем отце, а также ужасающей коррумпированности советского режима. Также она написала две книги мемуаров "Двадцать писем к другу" и "Только один год", где описала своего отца как "морального и духовного монстра", Советский союз назвала слишком коррумпированным, а жестокость и методы КГБ сравнила с немецким Гестапо.

Единственная дочь Сталина Светлана.

Ее внезапный побег в США стал настоящим потрясением для Союза, а также пошатнул позицию СССР на мировой политической арене. Известно, что Аллилуева в 1984 году возвращалась в Россию, но через год улетела обратно в США. В 2011 году она умерла в возрасте 85 лет.

Старший сын покончил с собой в немецком концлагере

Яков Джугашвили был старшим сыном Сталина от первого брака. Отмечается, что отношения между отцом и сыном никогда не были теплым. До 14 лет мальчик жил в Грузии, где его воспитанием занимался дядя.

Более того, Сталин считал первенца слабым, а Яков даже пытался покончить с жизнью, когда советский вождь выступил против его брака. Известно, что в 1940 году он начал учиться в артиллерийском училище, а во время Второй мировой ушел на фронт.

Старший сын Сталина от первого брака.

В 1941 году юноша попал в плен. Как писал комиссар его бригады в письме политруку Красной армии – Яков добровольно сдался немцам. В материалах немецкой прессы вообще утверждалось, что сын Сталина не только добровольно сдался, но еще и резко критиковал советскую армию, называя действия руководства откровенно глупыми.

Сталин конечно же был вне себя от ярости, когда ему сообщили об этом. Интересно, что в 1941 году был издан приказ № 270, согласно которому аресту подлежат не только те, кто добровольно сдался в плен, а даже их родственники. Конечно, что самого советского вождя никто даже не думал задерживать, а вот вторую жену Якова посадили в тюрьму почти на два года.

Германия предлагала обменять сына Сталина на фельдмаршала Фридриха Паулюса, которого взяли в плен в Сталинграде. Диктатор якобы ответил на это словами: "Я солдата на фельдмаршала не меняю".

Яков Сталин в немецком плену.

В 1943 году Яков покончил жизнь самоубийством в немецком концлагере Заксенхаузен. Как указывается в расследовании профессора Джона Эриксона, сын Сталина бросился на колючую проволоку, которая находилась под напряжением и сразу же был застрелен одним из часовых.

Принято считать, что к такому поступку его подтолкнула конфронтация с группой британских военнопленных. Якобы один из них обвинил Сталина в расстреле 15 тысяч поляков в Катынском лесу, событие войдет в историю как Катынский расстрел. Именно это могло подтолкнуть Якова к самоубийству.

Младший сын позволил Сталину умереть

Возможно, что наиболее тяжело самоубийство Надежды Аллилуевой переживал ее младший сын Василий. Это произошло, когда ему было всего 11 лет и наложило отпечаток на всю его жизнь. Мальчика долго мучили кошмары и тяжелые воспоминания, которые он с юности мог заглушить только с помощью алкоголя.

Сталин вместе со своим младшим сыном Василием.

После школы мальчик решил пойти в армию. Известно, что он был причастен к ряду громких скандалов, среди которых стоит отметить домогательства и даже управление самолетом в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что он применял для рыбалки авиационные реактивные снаряды.

Несмотря на это ему быстро было присвоено звание майора, а всего через несколько месяцев он уже стал полковником. А после войны ему присвоили звание генерал-майора. Однако, несмотря на стремительный карьерный рост, судя по отчетам, Василий не был склонен к руководству.

Стоит отметить, что после смерти советского вождя, его сразу же арестовали. Причиной стали обвинения в антисоветской пропаганде и злоупотребление служебным положением. Также известно, что его лишили воинского звания и права ношения формы.

Василию пришлось просидеть в тюрьме около 7 лет, но в 1960 году после обращения к Никите Хрущеву, его все же освободили. Однако, вскоре его снова посадили. На этот раз причиной стало вождение в нетрезвом виде, которое повлекло смерть человека.

Руководству СССР надоели скандалы и Василия "попросили" сменить фамилию, чтобы не пятнать имя отца. Более того, ему было запрещено жить в Москве. Василий Сталин умер в возрасте 41 года от алкоголизма.

Младший сын Сталина Василий.

Стоит отметить, что существует версия будто он мог спасти своего отца, но сознательно не стал этого делать. Якобы он он видел, что у его отца инсульт, но не стал вызывать скорую или звать на помощь, а просто смотрел как Сталин умирает.

Все это показывает, насколько авторитарным и жестоким мог быть Сталин не только по отношению к своим политическим оппонентам, а даже к членам собственной семьи.

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