Жена и сын совершили самоубийство, а дочь сбежала в США: темная сторона биографии Сталина

Иосиф Сталин – один из самых известных диктаторов ХХ столетия. Его режим вошел в историю как один из самых кровавых и жестоких. Именно в сталинский период истории в СССР были массово распространены репрессии и террор – во время его руководства было расстреляно более 640 тысяч человек, а количество осужденных насчитывало 3,77 млн.

Советский вождь был авторитарен и жесток не только на политической арене, но и в семейной жизни. О "темных страницах" биографии Сталина рассказало издание Sasa Post.

Известно, что диктатор был дважды женат. Первой его женой была грузинка Като Сванидзе, которая умерла в 1908 году. Она родила ему сына Якова. Второй стала Надежда Аллилуева, с которой он поженился в 1918 году.

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Со временем у них появились совместные дети – Светлана и Василий. Но жизнь с такой авторитарной личностью была тяжелой. И Аллилуева в ноябре 1932 года застрелилась, именно в тот период, когда власть Сталина находилась в зените.

Принято считать, что причиной самоубийства стала ссора с мужем. Женщина никак не могла свыкнуться с его тяжелым характером, а также укладом жизни. Сталин не занимался организацией похорон жены, но присутствовал на них.

По словам писателя Исаака Дойчера, известного специалиста в биографии Сталина и Троцкого, трагедия произошла после того, как Надежда высказала мужу мнение о политике "Большого террора", который осуществляла коммунистическая партия во главе со Сталиным, а также о голоде в СССР 1932-1933, который также был следствием жестокой политики режима.

Сталин отреагировал на ее слова потоком ругани, оскорблений и даже рукоприкладства, что и могло стать причиной самоубийства Аллилуевой.

Единственная дочь Сталина – Светлана Аллилуева также страдала с самого детства из-за отца-тирана. Сначала ей сказали, что мать умерла от аппендицита, скрыв правду о самоубийстве. Советский вождь был настолько жесток, что объявил врагами народа всех родственников и друзей семьи его погибшей жены – все они были арестованы и казнены во время "Большого террора".

Диктатор с детства постоянно контролировал жизнь дочери. Доходило до того, что он запретил ей изучать литературу в МГУ, а также отправил ее любовника-еврея в концлагерь. Также он добился ее расставания с другим евреем, с которым она планировала пожениться.

Девушке пришлось выйти замуж за соратника своего отца – Григория Морозова, однако они вскоре развелись. Интересно, что партия продолжала контролировать каждый ее шаг даже после смерти Сталина. Ей не позволили выйти замуж за индийского коммуниста Раджи Браджеша Сингха.

В 1966 году Светалана уехала на похороны Сингха. Она пришла в американское посольство в Дели и попросила политического убежища.

Вскоре она уехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Уэсли Питерса, а также получила гражданство. Светлана решила избавиться от любых намеков на родство со Сталиным и поменяла имя и фамилию на Лану Питерс.

В 1967 году, когда она прибыла в США, Светлана дала громкую пресс-конференцию. Девушка рассказала о своем отце, а также ужасающей коррумпированности советского режима. Также она написала две книги мемуаров "Двадцать писем к другу" и "Только один год", где описала своего отца как "морального и духовного монстра", Советский союз назвала слишком коррумпированным, а жестокость и методы КГБ сравнила с немецким Гестапо.

Ее внезапный побег в США стал настоящим потрясением для Союза, а также пошатнул позицию СССР на мировой политической арене. Известно, что Аллилуева в 1984 году возвращалась в Россию, но через год улетела обратно в США. В 2011 году она умерла в возрасте 85 лет.

Яков Джугашвили был старшим сыном Сталина от первого брака. Отмечается, что отношения между отцом и сыном никогда не были теплым. До 14 лет мальчик жил в Грузии, где его воспитанием занимался дядя.

Более того, Сталин считал первенца слабым, а Яков даже пытался покончить с жизнью, когда советский вождь выступил против его брака. Известно, что в 1940 году он начал учиться в артиллерийском училище, а во время Второй мировой ушел на фронт.

В 1941 году юноша попал в плен. Как писал комиссар его бригады в письме политруку Красной армии – Яков добровольно сдался немцам. В материалах немецкой прессы вообще утверждалось, что сын Сталина не только добровольно сдался, но еще и резко критиковал советскую армию, называя действия руководства откровенно глупыми.

Сталин конечно же был вне себя от ярости, когда ему сообщили об этом. Интересно, что в 1941 году был издан приказ № 270, согласно которому аресту подлежат не только те, кто добровольно сдался в плен, а даже их родственники. Конечно, что самого советского вождя никто даже не думал задерживать, а вот вторую жену Якова посадили в тюрьму почти на два года.

Германия предлагала обменять сына Сталина на фельдмаршала Фридриха Паулюса, которого взяли в плен в Сталинграде. Диктатор якобы ответил на это словами: "Я солдата на фельдмаршала не меняю".

В 1943 году Яков покончил жизнь самоубийством в немецком концлагере Заксенхаузен. Как указывается в расследовании профессора Джона Эриксона, сын Сталина бросился на колючую проволоку, которая находилась под напряжением и сразу же был застрелен одним из часовых.

Принято считать, что к такому поступку его подтолкнула конфронтация с группой британских военнопленных. Якобы один из них обвинил Сталина в расстреле 15 тысяч поляков в Катынском лесу, событие войдет в историю как Катынский расстрел. Именно это могло подтолкнуть Якова к самоубийству.

Возможно, что наиболее тяжело самоубийство Надежды Аллилуевой переживал ее младший сын Василий. Это произошло, когда ему было всего 11 лет и наложило отпечаток на всю его жизнь. Мальчика долго мучили кошмары и тяжелые воспоминания, которые он с юности мог заглушить только с помощью алкоголя.

После школы мальчик решил пойти в армию. Известно, что он был причастен к ряду громких скандалов, среди которых стоит отметить домогательства и даже управление самолетом в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что он применял для рыбалки авиационные реактивные снаряды.

Несмотря на это ему быстро было присвоено звание майора, а всего через несколько месяцев он уже стал полковником. А после войны ему присвоили звание генерал-майора. Однако, несмотря на стремительный карьерный рост, судя по отчетам, Василий не был склонен к руководству.

Стоит отметить, что после смерти советского вождя, его сразу же арестовали. Причиной стали обвинения в антисоветской пропаганде и злоупотребление служебным положением. Также известно, что его лишили воинского звания и права ношения формы.

Василию пришлось просидеть в тюрьме около 7 лет, но в 1960 году после обращения к Никите Хрущеву, его все же освободили. Однако, вскоре его снова посадили. На этот раз причиной стало вождение в нетрезвом виде, которое повлекло смерть человека.

Руководству СССР надоели скандалы и Василия "попросили" сменить фамилию, чтобы не пятнать имя отца. Более того, ему было запрещено жить в Москве. Василий Сталин умер в возрасте 41 года от алкоголизма.

Стоит отметить, что существует версия будто он мог спасти своего отца, но сознательно не стал этого делать. Якобы он он видел, что у его отца инсульт, но не стал вызывать скорую или звать на помощь, а просто смотрел как Сталин умирает.

Все это показывает, насколько авторитарным и жестоким мог быть Сталин не только по отношению к своим политическим оппонентам, а даже к членам собственной семьи.

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