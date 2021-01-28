Желто-голубой флаг официально стал символом Украины 29 лет назад: как это было

Ровно 29 лет тому назад, Верховная Рада официально утвердила желто-голубой флаг государственным флагом Украины. Соответствующее постановление было принято парламентом на сессии 28 января 1992 года.

Цвета украинского национального флага традиционно обозначают чистое мирное небо, а также труд и достаток. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю одного их главных символов нашей страны.

В принятом Радой постановлении 1992 года говорилось: "Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

За несколько месяцев до этого, 24 августа 1991 года народные депутаты внесли 8-метровый сине-желтый флаг в зал парламента и накрыли им трибуну. 4 сентября он был торжественно поднят над зданием Верховной Рады, а 18 сентября постановлением парламента – фактически предоставлен статус официального флага Украины.

С этого момента под желто-голубым флагом стали работать государственные учреждения Украины, а военнослужащие – принимать присягу. Его вывесили в ООН, с ним официально стали встречать иностранных гостей.

В действительности история украинского флага уходит корнями еще в Средние века. Так, синий и желтый цвета использовались на гербах земель и князей Киевской Руси, а в 14 веке – Галицко-Волынского княжества.

Сине-желтый флаг в его современном виде был впервые публично вывешен 25 июня 1848 года во Львове – над городской ратушей. Благодаря этому событию он стал приобретать популярность в Западной и Приднепровской Украине.

Во время украинской революции 1917-1921 годов желто-голубой флаг был государственным флагом УНР и Украинской Державы, в 1938-1939 годах – Карпатской Украины.

В СССР его использование каралось заключением на два года, поэтому желто-голубое знамя было символом украинцев только подпольно. Впервые в УССР украинский флаг был поднят 26 апреля 1989 года во Львове, в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мужчина с флагом Украины провел пикет против Путина возле Кремля. Требованием россиянина было остановить пропаганду войны против Украины.