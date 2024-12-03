Ждут уроки и испытания: астропрогноз на 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, луна находится в знаке Козерог. Этот день благоприятен для любого начинания, для проведения денежных операций и сделок с недвижимостью.

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Астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.LIFE поделилась прогнозом на этот день. Она предупредила, что вторник – это "день уроков и испытаний", день, когда могут с вами случаться какие-то нестандартные ситуации, где вам предстоит быстро принимать нестандартные решения.

"Это день испытания, это день кармы. И очень много сюрпризов может быть как приятных, так и неприятных. В этот день могут быть находки, то есть вы что-то найдете, например у себя в квартире, какую-то потерянную вещь, которую не могли найти. Или вы найдете что-нибудь на улице", – предупредила Исита.

Астрологиня утверждает: то, что вы находите в этот день – это божественный знак для вас.

"Слушайте попадающую к вам информацию, о чем говорят люди, о чем говорят на улице, что вам попадается на глаза в интернете – эта вся информация в этот день идет к вам не просто так. Прислушайтесь – это уже знаки, которые вам даются о вашем следующем году и о том, как он будет проходить именно для вас", – добавила эксперт по нумерологии.

Во вторник Исита Гая советует сосредоточиться на собственных нуждах.

"...На своих чувствах, на своих эмоциях. А также смотреть на происходящее вокруг вас, наблюдать, ведь знаки могут проявляться в виде слова, в виде цифры или буквы, которую вы увидите на улице. Это все для вас послание от ангелов, потому что тройка (в дате 3 декабря. – ред.) – это ангельское число и ангелы в этот день очень активно работают с сознанием, поэтому они будут давать вам много знаков. Поэтому наблюдайте и вы ничего не пропустите", – резюмировала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака.

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