Ждите решения важных вопросов: астропрогноз на 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, длится 12-й лунный день, который в обед перейдет в 13-й. Луна находится в знаке Рака, но к вечеру перейдет во Льва, Солнце остается в Водолее.

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Каким будет этот день энергетически, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала в этот день заняться решением важных дел.

По словам Иситы Гая, этот понедельник будет очень удачным для выполнения рабочих задач. "Это прекрасный день для работы очень гармоничный день", - сказала она.

Согласно прогнозу астролога, лучше всего сегодня будет заниматься делами, связанными с законом, и бумажной работой. "Если у вас есть важные судебные дела, если у вас есть дела, связанные с бумагами, с документами, это хороший день для решения всех этих дел", – сказала Исита Гая.

Она объяснила, что такую удачную энергетику несет сочетание Луны и Солнца, сложившееся в этот понедельник. "В этот день объединяется энергия Луны и энергия Солнца, и потому и правое и левое будет работать на вас. Важные дела оставьте на этот день, и решение будет однозначно", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака – некоторых сегодня ждет карьерный рывок, а у кого-то понедельник будет полон приключений.

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