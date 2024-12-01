Ждать уже недолго: синоптик назвала дату, когда в Украину придет настоящая зима

В этом году есть все шансы, что календарная и метеорологическая зима сойдутся по времени. Это значит, что когда зима на календаре, то она будет и за окном.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, именно такую картину мы сможем наблюдать уже через семь дней.

Синоптик утверждает, что с 7 декабря произойдет перестройка погодных процессов и антициклон начнет ослабевать. 8-9 декабря в Украину поступят атмосферные фронты с запада и принесут мокрый снег.

"Где именно будут осадки, какой фазы, какой интенсивности сейчас сказать трудно, прогноз надо уточнять ближе к этим датам ", – подчеркнула Наталья Птуха.

Следует отметить, что синоптики называют зимой период, когда среднесуточная температура ниже 0 градусов с тенденцией к дальнейшему снижению.

Напомним, в начале декабря Украину накроет антициклон, однако погода будет относительно теплой, кое-где до +10 градусов. Осадков не прогнозируется на следующие выходные, но в стране будут преобладать туманы.

Практически всю рабочую неделю до пятницы включительно, ожидаются туманы, особенно на севере Украины. Относительно солнечной погоды, то ее смогут наблюдать не все регионы, а только южные области.

Как сообщал OBOZ.UA, зима на 2024-2025 год в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными. При этом синоптики советуют украинцам быть готовыми к разным погодным условиям, поскольку у страны есть сезонный климат.

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