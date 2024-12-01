Украину накроет антициклон: синоптик спрогнозировала погоду в первую неделю зимы

В начале декабря Украину накроет антициклон, но погода будет относительно теплой, кое-где до +10 градусов. Осадков не прогнозируется на следующие выходные, но в стране будут преобладать туманы.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Хотя уже со следующих выходных погода в Украине может существенно измениться, синоптики предупреждают о снеге с дождем.

"В северной части ближайшие выходные ожидаем более туманную и облачную погоду, хотя начиная с субботы в большинстве областей погоду будет определять антициклон, то есть поле высокого давления. В южных областях в течение следующей недели могут быть прояснения, поэтому есть шанс увидеть солнце", – рассказала Наталья Птуха.

Какая будет погода на ближайшую рабочую неделю со 2 по 5 декабря

Практически всю рабочую неделю до пятницы включительно, ожидаются туманы, особенно на севере Украины. Что касается солнечной погоды, то ее смогут наблюдать не все регионы, а только южные области.

Температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Начиная с 3-4 декабря, возможно, еще и 5 декабря могут быть прояснения, поэтому в ночные часы будет холоднее, 0…-6 градусов, днем -2…+3 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине сохранится погода, подобная субботней. Осадков не ожидается, днем ​​будут преобладать плюсовые температуры, а ночью в отдельных регионах возможны незначительные заморозки, когда температура будет опускаться ниже 0°C.

В понедельник, 2 декабря, прогнозируется небольшое похолодание. Теплее всего будет на западе и юге страны, где температура поднимется до +6…+7°C. В ночные часы на большей части территории Украины возможны слабые морозы до -3°C.

Во вторник, 3 декабря, ожидается дальнейшее незначительное понижение температуры. Днем воздух прогреется до +2…+5°C, а ночью по всей стране температура будет минусовой, с морозами до -4°C. На северо-западе, в частности в Волынской области, возможны осадки в виде снега с дождем, хотя температурные показатели будут оставаться на уровне других регионов.

В среду, 4 декабря, Гидрометцентр прогнозирует значительные изменения погодных условий в южных и западных регионах. На остальной территории сохранится сухая погода с прояснениями. Днем температура будет достигать +4…+5°C, а ночью возможны морозы до -5°C.

В четверг 5 декабря осадки пройдут на западе и востоке Украины. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +3...+5°C, а ночью прогнозируется небольшой мороз до -1°C.

Как сообщал OBOZ.UA, зима на 2024-2025 год в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными. При этом синоптики рекомендуют украинцам быть готовыми к разным погодным условиям, поскольку у страны есть сезонный климат.

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