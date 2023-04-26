Ждать ли усиления мобилизации в Украине в мае и кого не заберут на службу: разъяснение

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, при этом скоро народные депутаты в очередной раз пролонгируют их действие. В Министерстве обороны Украины отметили, что план мобилизации, который утвердил Генеральный штаб ВСУ, еще не выполнен, поэтому на сегодняшний день нужды в усилении мобилизации нет.

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Как и прежне на службу могут забрать военнообязанных граждан, которые не имеют законных оснований для отсрочки. OBOZREVATEL выяснял, как будет проходит мобилизация в Украине в мае.

Стоит отметить, что всеобщая мобилизация в Украине была объявлена сразу же после начала полномасштабного вторжения России, однако на сегодняшний день план призыва граждан на службу, который был утвержден Генеральным штабом ВСУ, еще не выполнен. В связи с этим министр обороны Алексей Резников заявил, что у военного-политического руководства страны нет нужды объявлять новую мобилизацию.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Генеральный штаб "в спокойном темпе" компенсирует потери Украины на фронте и задача по комплектованию войск успешно выполняется. Также украинцев заверили, что Силы обороны страны не испытывают дефицита в защитниках и занимаются теми военными, которые должны пройти специальную подготовку.

Кого призовут в первую очередь?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призвать в войска могут всех украинцев, пригодных к военной службе. Также могут быть мобилизованы граждане, ограничено пригодные к службе.

В первую очередь призываются украинцы, которые уже прошли военную службу, в частности, резервисты и военнообязанные, у которых есть опыт.

Стоит отметить, что призвать в войска могут даже тех, кто был снят или исключен из военного учета, однако вследствие военно-врачебная комиссия признала их пригодными к службе.

Во время мобилизации также призываются те, кто ограничено годен в военное время и непригоден в мирное время. Лица с инвалидностью могут служить в армии на добровольной основе.

Кого не заберут на службу?

В армию не смогут попасть украинцы, которые по результатам военно-врачебной комиссии признаны не пригодными к военной службе. Также освобождаются от призыва все, кто имеет законные основания для отсрочки.

К таким причинам могут относиться различные семейные обстоятельства, которые определены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также не могут быть мобилизованы люди с различными заболеваниями.

Получение образования также является причиной для получения отсрочки от мобилизации. Кроме того, некоторые граждане могут получить бронь от мобилизации в связи с определенным видом профессиональной деятельности.

Напомним, в Украине во время военного положения мобилизации в ряды ВСУ не подлежат граждане, имеющие существенные проблемы со здоровьем, в том числе тяжелые патологии. Среди них выделяют ряд болезней нервной системы и органов дыхания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили вручать мужчинам повестки без привязки к месту жительства. Также в стране собираются продлить военное положение и, вероятно, действие мобилизации.

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