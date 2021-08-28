Жара в сентябре и заморозки в середине октября: народный синоптик дал прогноз на осень-2021
Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, какой будет осень в Украине. По его словам, задает погоду Сатурн, под управлением которого находится 2021 год.
По прогнозам народного синоптика, нынешняя осень будет преимущественно холодной и дождливой, сообщает ТСН. Но в это время года украинцы встретятся как с жарой, так и со снегом и морозами.
Так, согласно расчетам Леонида Горбаня, в сентябре еще будет тепло, а в начале месяца даже довольно жарко. Но уже к концу первого месяца осени в Украине установится холодная погода, которая сохранится и в октябре. А уже в середине второго месяца ожидаются первые заморозки, а в ноябре – выпадет снег и ударит мороз.
Прогноз Леонида Горбаня на осень 2021 по месяцам
Сентябрь
1-2 числа будет сухо и жарко,
3-5 - дожди,
7-10 - светло, тепло,
11-12 - дожди,
13-17 - светло, тепло, но ветрено,
18 - дождь,
19-23 - сухо,
24-25 - дожди,
26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
Октябрь
1-4 - холодно, мрачно,
5-6 и 8-10 - дожди,
11-19 - пасмурно, холодно,
14 - заморозки,
20 22-23 и 26 октября - дожди,
27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.
Ноябрь
1-4 - пасмурно, дожди,
4-15 - холодно, ночные заморозки,
8-10 - дожди и мокрый снег,
14 - снег,
16 и до конца месяца - мороз,
20, 24, 25 - снег.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз на сентябрь в Украине.