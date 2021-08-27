10 дней тепла, а после дожди и холод: синоптики дали детальный прогноз на сентябрь в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, какой будет погода в сентябре в Украине. В своих расчетах он использует Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы.

Об этом пишет "Сегодня". В этом году расчеты Горбаня говорят, что осень будет "осенней", то есть погода ожидается близкой к классической.

В начале сентября ожидается еще 10 дней лета, но со второй декады начнутся дожди и похолодает.

"Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: солнечно, сухо, температура днем выше 25 градусов тепла", – сказал народный синоптик.

Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, до +25 градусов в отдельные дни – самая "грибная" погода.

Видео дня

После 10 сентября дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18 градусов, ночью – около 5 градусов тепла. Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10...+12 градусов. К тому же придут дожди.

21-23 сентября небо прояснится и днем потеплеет до +17…+19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем +10…+12 градусов, ночью +5 градусов.

По данным портала World Weather, слабый дождь ожидается 2-3 сентября, в другие дни месяца без осадков.

До 10 числа будет прохладно, ночью температура опустится до +9 градусов, но в середине месяца потеплеет до +24 градусов днем и +17 градусов ночью.

В конце сентября тепло снова пойдет на спад.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа в Украине в большинстве регионов пройдут мощные дожди. Ливни обойдут стороной лишь шесть областей: Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская и Николаевская.