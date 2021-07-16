На Закарпатье пронесся мощный ураган: срывал крыши с домов и валил деревья. Фото

В ночь на пятницу, 16 июля, на Закарпатье пронесся мощный ураган. Непогода повалила деревья на проезжие части и сорвала крыши с 35 зданий.

Кроме того, 30 населенных пунктов полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы ликвидировать последствия урагана, привлекались отделения трех государственных пожарно-спасательных отрядов. Кроме того, два жилых дома в городе Мукачево затопило из-за сильного ливня. Для откачки воды привлекались отделения двух государственных пожарно-спасательных частей. Было откачано 15 кубометров воды.

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Отмечается, что порывом ветра повредило здания на территории Береговского района. Так, в селе Батево пострадали 12 жилых домов и два здания фермы, а на территории села Дунковица – 20 жилых домов и одно здание поликлиники. Масштабы ущерба уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Канаде пронесся мощный торнадо. В результате стихийного бедствия были серьезно ранены четыре человека. Были повреждены 20 жилых домов, из них около четырех пострадали настолько, что придется отстроить заново.