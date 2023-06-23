Жара начнет спадать: синоптики дали прогноз на выходные в Украине и предупредили о грозах. Карта

В выходные 24-25 июня в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер, а жара начнет спадать. Уже в субботу станет свежее на западе, а в воскресенье температура воздуха снизится до +21 +26 в большинстве областей.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее словам, влажная погода и осадки связаны с неустойчивостью атмосферы.

"24-25 июня местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер. Понятно, что прояснения будут. Жара продержится в южной части, а также завтра еще попарит во многих областях Украины, +25 +31 градус", – написала специалист в своем Telegram-канале.

Однако уже в субботу похолодает на западе, а в воскресенье станет свежее в большинстве областей Украины, +21 +26, только на юге и юго-востоке ожидается до +26 +30 градусов.

В Киеве 24 июня вечером и местами 25 июня – грозовые дожди. В субботу +27 +29, в воскресенье похолодает до +23.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу дожди прольются по всей Украине, кроме юга. В воскресенье осадки охватят уже всю территорию страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее синоптики спрогнозировали жаркую погоду в июне 2023 года. Средняя температура в первый месяц лета ожидается выше нормы.

– В июле и августе предвидится сухая погода с аномально высокими температурами, полагают метеорологи.