Жара и грозы скоро вернутся: синоптики уточнили погоду в Украине

В воскресенье, 25 июля, в Украине восстановится жара. При этом существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что комфортная погода, которая установится в воскресенье, сменится дождями с грозами и настоящим зноем (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в воскресенье, 25 июля, практически по всей территории Украины будет царить комфортная погода, без осадков. А вот столбики термометра поползут вверх - в стране днем будет около + 30. Немного прохладнее будет в северных областях – днем не выше + 28 градусов. В Черниговской и Сумской области ожидают небольшие дожди.

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В понедельник, 26 июля, жара ворвется в восточные и южные регионы страны – днем ожидается до + 32 градусов. Немного прохладнее будет в северных и западных областях – максимальные показания термометра составят + 28-29 градусов. Запад Украины накроют кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах осадков не ожидается.

Во вторник, 27 июля, погода существенно не изменится. На западе пройдут небольшие дожди, а в центре, востоке, на юге и в Крыму будет царить жара до + 32 градусов. В остальных регионах температура воздуха составит +27-29 градусов.

В среду, 28 июля, дожди с грозами охватят запад, север и центр страны. В то же время, жара охватит южные и восточные области, а также Крым. Там максимальные показания термометра составят + 35 градусов. В остальных регионах будет более комфортная погода – днем не выше + 29 градусов.

В четверг, 29 июля, температура воздуха по всей стране существенно не изменится, а дожи переместятся на восток страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет холодной с лютыми морозами. Страну накроют снегопады и ледяные дожди.