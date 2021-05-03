Синоптик рассказала о заморозках и когда придет потепление в Украину. Карта

Погода в Украине ухудшится: в западных, северных и центральных областях ближайшей ночью, 4 апреля, ожидаются заморозки на почве.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. На юге и востоке Украины заморозков не будет, добавила она.

"Температура воздуха в общем ближайшей ночью ожидается +2...+6 градусов, в восточных областях и в южной части +6+12 градусов. Днем 4 мая воздух будет свежим, +10...+15 градусов, на Донетчине, Луганщине и в южной части теплее, +12...+17 градусов", – рассказала метеоролог.

Диденко отметила, что на всей территории Украины будет солнечная погода и лишь на севере возможные небольшие дожди.

В Киеве во вторник, 4 апреля, ночь будет ясной и холодной, +3...+5 градусов. В окрестностях возможные заморозки на почве 0-2 градуса. Днем в столице потеплеет, но максимально будет около +12 градусов, без осадков.

Также Диденко сказала, что дожди в Украине ожидаются во второй половине недели, а потепление начнется уже с 10 мая.

"Со следующего понедельника, с 10 мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров легко перемахнут через +20...+25 градусов и даже выше", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Птуха рассказала, что погода в начале мая в Украине наконец порадует настоящим весенним теплом.