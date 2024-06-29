Жара до +36 градусов и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 30 июня.

В воскресенье, 30 июня, в Украине будет жарко. Воздух, кое-где, прогреется до 36 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Впрочем, в некоторых областях синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 29-34°С. В южных и центральных областях местами ожидается сильный зной, 35-36°С. На высокогорье Карпат будет прохладнее. Ночью 10-15°С, днем 22-27°С.

В Киевской области 30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 16-21°С, днем будет жарко – до 34°С. В Киеве ночью 19-21°С, днем 30-32°С.

Кроме того, из-за жары синоптики предупредили о пожарной опасности по Украине с 30 июня по 2 июля. Угроза возгорания есть во всех областях нашего государства, кроме большинства западных. С 30 июня по 1 июля в Полтавской, 30 июня в Харьковской области также ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, что синоптики предупреждали о том, что в начале июля по всей территории Украины сохранится жаркая погода. Столбики термометров в некоторых областях достигнут +36 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая данные европейского космического корабля Solar Orbiter зафиксировали мощную солнечную вспышку, которую позже оценили как X12 – солнечные вспышки класса X являются сильнейшими из нескольких типов. А телескоп NASA зафиксировал ранее " космический фейерверк " в центре Млечного Пути.

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