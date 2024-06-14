Телескоп NASA зафиксировал 'космический фейерверк'. Фото

Астрономы заметили вспышки и эхо, поступающие от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Этот "космический фейерверк" и рентгеновское эхо могут помочь ученым лучше понять темный и тихий космический титан, вокруг которого вращается наша галактика.

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Команда исследователей Мичиганского государственного университета совершила новаторское открытие, анализируя данные, полученные за десятилетие с телескопа NASA Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Команда обнаружила девять больших вспышек, происходящих от Sgr A*, и были зафиксированы NuSTAR, наблюдающей за космосом в рентгеновских лучах с июля 2012 года. Ранее астрономы пропускали эти сигналы, пишет Space.

"Мы сидим в первом ряду, чтобы наблюдать за этим уникальным космическим фейерверком в центре нашей собственной галактики Млечный Путь. И факелы и фейерверки освещают тьму и помогают нам наблюдать то, что мы обычно не смогли бы увидеть", – говорит руководитель группы Шо Чжан, доцент кафедры физики и астрономии Университета штата Мичиган.

Он добавил, что астрономам нужно знать, когда и где происходят эти вспышки, чтобы они могли изучать среду черной дыры с помощью этого света.

Считается, что сверхмассивные чёрные дыры, такие как Sgr A*, существуют в сердце всех больших галактик. Как и все черные дыры, сверхмассивные черные дыры с массами, эквивалентными миллионам или иногда миллиардам солнц, окружены внешним пределом, который называется горизонтом событий. Это обозначает точку, когда гравитационное воздействие черной дыры становится настолько интенсивным, что даже свет не достаточно быстрым, чтобы соответствовать скорости ее выхода.

Это означает, что горизонт событий действует как односторонняя поверхность, улавливающая свет, за которой невозможно увидеть. Таким образом, черные дыры фактически невидимы, их можно обнаружить только по влиянию, которое они оказывают на материю вокруг них – что в случае сверхмассивных черных дыр может быть катастрофическим.

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