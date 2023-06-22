Жара до +32 и грозы: синоптики дали детальный прогноз погоды до конца недели в Украине. Карта

В ближайшие дни в Украину придет настоящая летняя жара с температурой до +32 градуса. Однако уже в воскресенье станет значительно свежее, большинство областей накроют дожди с грозами.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Загорать на солнце в такие жаркие дни удастся только жителям части областей, ведь на остальных территориях до конца недели ожидаются дожди.

В пятницу, 23 июня, сухая и солнечная погода ожидается в центральных, восточных и южных регионах. На остальной территории Украины – синоптики прогнозируют в основном кратковременные дожди, иногда с грозами. В то же время во всех областях Украины в пятницу ожидаєтся настоящая летняя жара – +28…+32 градуса.

В субботу, 24 июня, дожди синоптики прогнозируют почти во всех областях, кроме Херсона и Крыма. Но, несмотря на осадки, столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +29…+32 градусов. Более холодная погода ожидается на западе Украины – там синоптики днем прогнозируют лишь +21…+23 градуса.

В воскресенье, 25 июня, в части областей значительно посвежеет – ожидается +19…+24 градуса. Немного теплее будет в некоторых восточных и южных областях. Так, на Одесщине и Запорожье ожидается +27…+29 градусов. Сухая погода будет только на Херсонщине, Днепровщине, Донбассе, Запорожье и Крыму, в остальных регионах – дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!