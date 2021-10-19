Потеплеет до +20, а потом придут морозы: в Укргидрометцентре назвали даты короткого бабьего лета

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Нас ждут и похолодание, и потепление. Короткое бабье лето должно прийти во второй половине недели, но до выходных оно "не доживет".

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. Далее приводим ее прямую речь.

На этой неделе будут определенные температурные перепады. В понедельник и вторник, 18 и 19 октября, в большинстве областей будет прохладная погода. Дневные температуры в пределах +13 градусов, ночью до +5 градусов.

Что касается погоды дальше, то со среды, 20 октября, у нас начнется потепление. Самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов.

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Потепление будет достаточно интенсивным, но, к сожалению, долго оно не продержится.

Бабьим летом эти дни назвать нельзя, потому что бабье лето – это длительный период теплой погоды, хотя бы 5-6 дней. Это просто кратковременное потепление.

Осадки мы ожидаем в ближайшую ночь на севере Украины, а во вторник днем осадки возможны в центральных и большинстве южных областей. Там будут локальные небольшие дожди, связанные с прохождением атмосферного фронта.

В среду, четверг и пятницу в большинстве областей будет преобладать погода без осадков, потому что она будет носить антициклонный характер.

Но в субботу снова будут дожди. По территории Украины будет проходить новый атмосферный фронт, соответственно, в большинстве областей возможны локальные кратковременные дожди.

В субботу, 23 октября, еще будет довольно теплый день, хотя температура начнет постепенно снижаться. На начало следующей недели мы ожидаем похолодание.

К примеру, в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. В дневные часы температура будет составлять около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса.

В общем погода, которую мы наблюдаем сейчас, не аномальна. Сейчас осень прохладнее, чем в прошлые годы, но все равно это типичные температуры для этого периода года.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра обнародован прогноз погоды до пятницы, 23 октября.

Во вторник, 19 октября, там прогнозируют довольно прохладную погоду. Дневные температуры будут колебаться в пределах +7... +10 градусов, на западе и юге до +12 градусов. Ночной минимум +1 градус. В центральных областях страны возможны небольшие осадки.

В среду, 20 октября, дневные температуры останутся почти на том же уровне, что были во вторник, но ночью почти на всей территории страны, кроме юга, возможны морозы до -2 градусов.

В четверг, 21 октября, температуры существенно повысятся. Несколько теплее будет на западе и на юге. Температурный максимум составит +18 градусов днем и +8 градусов ночью.

В пятницу, 22 октября, температуры на всей территории страны, за исключением юга, почти сравняются. В дневные часы они будут достигать +18 градусов, в ночные +9 градусов. На юге будет на несколько градусов теплее.