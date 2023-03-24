Жадан и Гончаренко открыли волонтерско-образовательный центр в Харькове

В Харькове открылся волонтерский культурно-образовательный Гончаренко центр. Это уже 24 ячейка всеукраинской сети. В преддверии открытия команда центра уже передала 25 генераторов для медицинских и социальных учреждений региона. Также в новом центре будут проводиться курсы английского и немецкого языка, культурные мероприятия, будут реализовываться волонтерские проекты для развития города и области.

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На открытие центра пришли волонтеры, военные, общественные деятели, среди которых был известный писатель Сергей Жадан. Он подчеркнул важность восстановления именно образовательного и культурного направления в столице студентов.

"На второй год этой великой войны мы видим, что культура и образование оказались наиболее уязвимыми сферами нашей общественной жизни. Для Харькова это очень болезненный момент, потому что это город университетов и город студентов. Как изменился город за последний год? Из Харькова исчезли студенты. И это то, что нужно возвращать, и дело здесь не в корпусах университетов и школах, а в том, чтобы вернуть молодежь и преподавателей, и если мы об этом не подумаем сегодня, то это станет проблемой уже завтра, поэтому такие центры очень важны для дальнейшего восстановления", – отметил открытие Сергей Жадан.

Харьков, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает восстанавливаться. По словам активистов, многие пострадали от российской агрессии, особенно психологически, поэтому есть запрос на группы психологической помощи.

"Мы сегодня делаем решительный шаг к восстановлению образования в Харькове – открываем в городе Гончаренко центр. Здесь будет создан мощный волонтерский хаб, кроме того, дети и взрослые смогут бесплатно учиться иностранным языкам, получать психологическую поддержку. Очень символично, что наш центр находится за 500 метров от разрушенной школы Киевского района, фото которой облетели всю страну. На самом деле многие школы были разрушены, и их необходимо восстанавливать. Но Харьков железобетон! И местные должны иметь доступ к качественному образованию даже сейчас и развиваться", – сказал основатель сети Алексей Гончаренко.

Гончаренко центры – это самая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году с целью предоставления современного, качественного и доступного образования всем жителям Украины. Сейчас в более чем 20 центрах в разных уголках Украины преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательного направления, переформатировалась в волонтерские хабы и оказывает помощь переселенцам и военным.