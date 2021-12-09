Зеркальная дата 12.12.2021: что означает и как загадать желание

Воскресенье, 12 декабря 2021 года считается "зеркальной" датой, главенствующим числом которой является дюжина. Подобные дни в нумерологии называют магическим временем, которое открывает перед людьми "врата Вселенной".

Поэтому существует традиция в зеркальные даты загадывать желание. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно это сделать и в чем особенность данного дня.

Если сложить все цифры магической даты 12.12.2021, то в сумме получается "11". Оставшиеся две единицы образуют число "2". В нумерологии двойка считается цифрой женственности, любви и красоты. Поэтому день 12 декабря стоит провести с соответствующими эмоциями – негатив может обернуться неприятностями.

Видео дня

В магическую дату 12.12 стоит заняться самоанализом и провести духовную работу над собой. Благоприятен этот день также для умственного труда, реализации планов, приобретений, творчества, уборки в доме и избавления от всего ненужного. Также полезным будет уделить время близким.

В этот магический день не следует ни с кем конфликтовать и в целом допускать негативные эмоции. Также не стоит отказывать в помощи, сквернословить, лениться – рекомендуется провести время активно.

Также считается, что в зеркальную дату нельзя думать и говорить, употребляя отрицательную частицу "не".

Считается, что загаданное в зеркальную дату желание должно обязательно исполниться. Однако загадывать следует в состоянии мира и спокойствия, осмыслив все "плюсы" и "минусы". Ни в коем случае нельзя желать то, что может принести вред другим.

Чтобы повысить шансы на реализацию мечты, эзотерики рекомендуют четко представить желаемое так, словно оно уже сбылось.

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