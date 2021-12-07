Полнолуние в декабре 2021: в чем опасность и как его пережить

Первое полнолуние зимы 2021-2022 состоится 19 декабря в 06:38 по Киеву. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Близнецов.

Декабрьская Луна известна как Морозная, или Снежная, а также Луна длинной ночи, поскольку традиционно она приходится на одну из самых "длинных" ночей в году. Фазу полнолуния астрологи считают неблагоприятным временем, когда рекомендуется проявлять осторожность при любых обстоятельствах. OBOZREVATEL рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот период.

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Луна в Близнецах неблагоприятна для любых изменений. Все начинания в этот период, согласно прогнозам астрологов, будут безуспешны, а приобретения не принесут радости.

В полнолуние часто тайное становится явным, поэтому может оказаться трудным скрыть истинные желания и помыслы, и темнота, скопившаяся в душах, выйдет на свет. Но в то же время будут иметь силу добрые и светлые мысли – все зависит от того, что в приоритете.

Кроме того, 19 декабря Венера начнет ретроградное движение в Козероге. Это может означать возвращение бывших партнеров или забытых долгов.

Дни полной Луны астрологи рекомендуют проводить в состоянии полного спокойствия, не участвуя в каких-либо спорах и конфликтах.

Стоит быть внимательным к самочувствию; полезными для здоровья и мышления будут прогулки на свежем воздухе. Для снятия напряжения в конце дня стоит принять расслабляющую аромаванну, выпить травяной чай. Полнолуние благоприятно для творчества и медитации. Может быть успешным проведение рекламной кампании.

В декабрьское полнолуние, как и в любое другое, астрологи не рекомендуют заниматься финансовыми операциями, одалживать деньги, инвестировать.

В целом неблагоприятны любые начинания. В частности, не стоит менять работу, отправляться в дорогу, переедать и злоупотреблять спиртными напитками.

Стрижку и другие косметические процедуры, хирургические операции также лучше перенести на более благоприятное время.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на декабрь 2021 года. Учитывая фазы Луны, можно спланировать график на месяц наиболее благоприятным образом.